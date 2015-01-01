Черная любовь. Сезон 1. Серия 53
Wink
Сериалы
Черная любовь
1-й сезон
53-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрамы16+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 53 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Нихан с тяжелыми травмами попадает в больницу, а Кемаль винит себя в произошедшей аварии. Не забывайтесмотреть 53 серию 1 сезона «Черной любви» бесплатнона Wink — крупнейшем онлайн-сервисе с лучшими новинками кинематографа!

После того, какНихан попадает в аварию, все планы Кемаля по отношению к девушке оборачиваются провалом и больше не имеют значения. Парень чувствует свою вину, находясь в приемной госпиталя вместе с Айхан и Лейлой. Эмир не может больше выносить его постоянного присутствия рядом с Нихан несмотря на то, что Кемаль готов пойти на все ради любимой.

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Информация

Страна
Турция
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная любовь»

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