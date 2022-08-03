Черная любовь. Сезон 1. Серия 108
Wink
Сериалы
Черная любовь
1-й сезон
108-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама18+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 108 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

У Эмира и Асу осталось несколько нерешенных вопросов — успеют ли на выручку девушке Нихан и Кемаль?

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная любовь»