Черная любовь. Сезон 1. Серия 38
Wink
Сериалы
Черная любовь
1-й сезон
38-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама16+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 38 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В очередном эпизоде яркой теленовеллы происходит долгожданная встреча Дениз и Нихан. Эмир по прежнему считает, что все находится в его власти. Не откладывайте возможностьсмотреть3 серию 2 сезона «Черной любви» абсолютно бесплатнона онлайн-сервисе Wink!

Нихан готовится к встрече с Дениз. Действия героини против Эмира в скором времени должны развеять его уверенность в себе и остановить его диктатуру. Каждое свидание с Нихан приносит Кемалю все больше осознания желания быть рядом с любимой.

Наслаждайтесь настоящими турецкими страстями в теленовелле «Kara Sevda». Смотрите 38 эпизод многосерийной мелодрамы«Черная любовь»на Wink и проведите время спопулярным телепроектом!

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная любовь»