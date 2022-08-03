Черная любовь. Сезон 1. Серия 68
Wink
Сериалы
Черная любовь
1-й сезон
68-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама16+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 68 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Арест Галипа превращается в большую ударную волну, которая встряхнет фундамент холдинга Козджуоглу. А Эмир, несмотря на всю свою силу, в ужасе от того, что Козджкуоглу посадили в тюрьму.

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная любовь»