Черная любовь. Сезон 1. Серия 31
Wink
Сериалы
Черная любовь
1-й сезон
31-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама18+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 31 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Туфан подстраивает аварию для привлечения внимания Асу, но тем самым облегчает задачу Кемаля и Эмира в поиске виновника происходящего. Смотрите 31 серию 1 сезона сериала «Черная любовь» абсолютно бесплатно на официальном онлайн-сервисе Wink и наслаждайтесь любимым сериалом!

Чтобы доказать верность Асу, Туфан устраивает аварию. После этого события Кемаль начинает искать того, кто разбил машину, в салоне которой находилась и Нихан. Эмиру предстоит выяснить, кем является человек, решивший устроить покушение на его жизнь. Направить Эмира на ложный путь в расследовании помогает Зейнеп.

Окунитесь в турецкие страсти в сериале «Бесконечная любовь» — смотрите в хорошем качестве 31 эпизод «Черной любви» прямо сейчас на лучшем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная любовь»