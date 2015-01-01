Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Письмо от Асу оказывает влияние на дальнейшие действия Кемаля в отношении расследования. Не забывайтесмотреть25 серию 1 сезона «Черной любви», которая уже доступна в хорошем качестве на нашем онлайн-сервисе Wink!



Кемалю приходит письмо от сестры Эмира. Асу приготовила для него то, что заставляет его закончить расследование. В это же время Эмир находит записку, которая была оставлена возле его матери. Теперь он понимает, что один из самых родных людей для него и был тем самым шантажистом. Этот факт вызывает у него безудержную ярость. Кемаль и Нихан считают дни, находясь в предвкушении своего воссоединения.



Какая жизнь теперь начнется у Кемаля и Нихан? Откройте для себя это тайну в новом выпуске Kara Sevda.Смотрите 25 эпизод «Черной любви» бесплатнов высоком качестве только на онлайн-сервисе Wink!



Сериал Черная любовь 1 сезон 25 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.