Черная любовь. Сезон 1. Серия 28
Wink
Сериалы
Черная любовь
1-й сезон
28-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама18+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 28 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Все опасения Нихан подтверждаются, когда она встречает Эмира у своего порога. Смотрите в хорошем качестве 28 серию 1 сезона «Черной любви» и не упускайте подробностей сюжета популярной турецкой романтической мелодрамы.

Эмир нашел Нихан и пытается переубедить ее, выкладывая все козыри, которые у него имеются. Нихан чувствует отчаяние и не знает, что ей делать. Эмир вынуждает героиню сделать выбор. После этой встречи Кемаль возвращается домой и понимает, что поведение Нихан резко изменилось буквально за несколько часов его отсутствия. Парень подозревает, что виновником этого может быть именно Эмир несмотря на то, что Нихан пытается скрыть свою встречу с ним.

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Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная любовь»