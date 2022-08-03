Все опасения Нихан подтверждаются, когда она встречает Эмира у своего порога. Смотрите в хорошем качестве 28 серию 1 сезона «Черной любви» и не упускайте подробностей сюжета популярной турецкой романтической мелодрамы.



Эмир нашел Нихан и пытается переубедить ее, выкладывая все козыри, которые у него имеются. Нихан чувствует отчаяние и не знает, что ей делать. Эмир вынуждает героиню сделать выбор. После этой встречи Кемаль возвращается домой и понимает, что поведение Нихан резко изменилось буквально за несколько часов его отсутствия. Парень подозревает, что виновником этого может быть именно Эмир несмотря на то, что Нихан пытается скрыть свою встречу с ним.



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