Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн бесплатно

Нихан шокирует всех своим поступком. Кемаль переживает огромное потрясение, но не теряет надежды увидеть ее живой и здоровой. Уже сегодня 26 серию 1 сезона сериала«Черная любовь» можно смотреть онлайнна Wink в хорошем качестве и без рекламы!



Поступка Нихан никто не мог ожидать. Вслед за Эмиром и Кемалем все близкиеспешат в больницу. В то время, пока Нихан находится на волоске от смерти, Кемаль хочет попасть к ней. Постепенно окологоспиталя собираются журналисты, а это значит, что газеты вновь будут заполнены ложными домыслами о запретной любви Нихан и Кемаля.



Узнайте, как будут развиваться дальнейшие события запутанной любовной истории «Черная любовь».Смотрите бесплатно 25 эпизод «Черной любви» на онлайн-сервисе Wink.

