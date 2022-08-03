Черная любовь. Сезон 1. Серия 26
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама16+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн бесплатно

Нихан шокирует всех своим поступком. Кемаль переживает огромное потрясение, но не теряет надежды увидеть ее живой и здоровой. Уже сегодня 26 серию 1 сезона сериала«Черная любовь» можно смотреть онлайнна Wink в хорошем качестве и без рекламы!

Поступка Нихан никто не мог ожидать. Вслед за Эмиром и Кемалем все близкиеспешат в больницу. В то время, пока Нихан находится на волоске от смерти, Кемаль хочет попасть к ней. Постепенно окологоспиталя собираются журналисты, а это значит, что газеты вновь будут заполнены ложными домыслами о запретной любви Нихан и Кемаля.

Узнайте, как будут развиваться дальнейшие события запутанной любовной истории «Черная любовь».Смотрите бесплатно 25 эпизод «Черной любви» на онлайн-сервисе Wink.

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

