Биография

Неслихан Атагюль — лучшая модель международного бренда Pantene и одна из главных актрис Турции. Родилась 20 августа 1992 года в Стамбуле, Турция. Стала известной в 2006 году благодаря фильму «Первая любовь». Актерский дебют Неслихан состоялся в телесериале «Листопад». Позже девушка снялась в фильме «Чистилище» («Араф»). В том же 2012 году она появилась в сериале «Дорогой папочка». Актриса привлекла внимание мировой общественности своими ролями в картинах «Два лица Стамбула» и «Черная любовь», получив признание критиков и множество наград. Девушка продолжила свою карьеру в кино, сыграв с Экин Коч в фильме «Все, что мне осталось от тебя». В течение двух лет Неслихан Атагюль встречалась со своим партнером по фильму Кадиром Догулу. В ноябре июле 2016 года пара поженилась.