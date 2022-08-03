Черная любовь. Сезон 1. Серия 12
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама16+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

О сериале

Кемалю становится ясно, что на флешках Галипа хранится ключ к тайне той ночи.Смотреть в хорошем качестве 12 серию 1 сезона «Черной любви» на Wink— отличный повод остаться дома и насладиться любимым сериалом!

Кемаль изменяет свои планы, узнав о месте нахождения интересуемой информации. Чтобы помочь Нихан обрести свободу, ему придется пойти по очень опасному пути, но заранее уберечь девушку от опасности — вполне реальная перспектива. Героиня не желает подвергать риску самого Кемаля, поэтому всячески противится его действиям.

Не терпится узнать, чем обернется план Кемаля? Тогда оставайтесь на онлайн-сервисе Wink и смотрите 12 эпизод «Kara Sevda» абсолютно бесплатно!

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

