Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Кемалю становится ясно, что на флешках Галипа хранится ключ к тайне той ночи.Смотреть в хорошем качестве 12 серию 1 сезона «Черной любви» на Wink— отличный повод остаться дома и насладиться любимым сериалом!



Кемаль изменяет свои планы, узнав о месте нахождения интересуемой информации. Чтобы помочь Нихан обрести свободу, ему придется пойти по очень опасному пути, но заранее уберечь девушку от опасности — вполне реальная перспектива. Героиня не желает подвергать риску самого Кемаля, поэтому всячески противится его действиям.



Не терпится узнать, чем обернется план Кемаля? Тогда оставайтесь на онлайн-сервисе Wink и смотрите 12 эпизод «Kara Sevda» абсолютно бесплатно!

