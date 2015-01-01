Черная любовь. Сезон 1. Серия 40
Wink
Сериалы
Черная любовь
1-й сезон
40-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрамы16+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Кемалю предстоит убедить Нихан в том, что он не причастен к гибели Озана. Только тогда судьбы героев могут вновь сплестись воедино. Пользуйтесь онлайн-сервисом Wink, чтобы прямо сейчассмотреть«Черную любовь» 1 сезон 40 сериюв хорошем качестве!

Чтобы реабилитироваться в глазах своей возлюбленной, Кемалю потребуется доказать свою невиновность в смерти Озана. Для этого герою приходится использовать экстравагантные методы слежки за Эмиром. В доме Нихан появляется пакет с определенными материалами, способными изменить ее мнение о Кемале.

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Информация

Страна
Турция
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная любовь»