WinkСериалыЧерная любовь1-й сезон29-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама16+
Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Кемаль искреннее верит, что Эмир насильно вернул Нихан. Но чем он угрожал героине? Смотрите 29 серию 1 сезона сериала«Черная любовь» на Wink и узнайте об этом первыми!
Кемалю предстоит встретиться с Эмиром, но на этот раз герой решает взять с собой оружие. Кемаль осознает, что ему нужно доказать всем тот факт, что Эмир воспользовался хитрой уловкой, чтобы насильно вернуть себе Нихан. Поиски начинаются, ведь герой не отступит, когда на кону стоит их общее счастьес Нихан.
Продолжайте знакомиться с подробностями сериала Kara Sevda. Смотрите в хорошем качестве 29 эпизод телепроекта«Черная любовь» на онлайн-сервисе Wink и наслаждайтесь остросюжетной мелодрамой прямо сейчас!
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Хилал
Сарал
- ЭПРежиссёр
Экин
Пандир
- Актёр
Бурак
Озчивит
- Актриса
Неслихан
Атагюль
- Актёр
Каан
Урганджиоглу
- Актёр
Кюршат
Алныачык
- Актёр
Орхан
Гюнер
- НБАктриса
Неше
Байкент
- ЗЭАктриса
Зейно
Эраджар
- РААктёр
Рюзгар
Аксой
- БААктёр
Барыш
Алпайкут
- ХФАктриса
Хазал
Филиз Кючюккёсе
- ОЙСценарист
Озлем
Йылмаз
- Продюсер
Керем
Чатай
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ТЫКомпозитор
Тойгар
Ышыклы