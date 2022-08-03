Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн бесплатно

Кемаль искреннее верит, что Эмир насильно вернул Нихан. Но чем он угрожал героине? Смотрите 29 серию 1 сезона сериала«Черная любовь» на Wink и узнайте об этом первыми!



Кемалю предстоит встретиться с Эмиром, но на этот раз герой решает взять с собой оружие. Кемаль осознает, что ему нужно доказать всем тот факт, что Эмир воспользовался хитрой уловкой, чтобы насильно вернуть себе Нихан. Поиски начинаются, ведь герой не отступит, когда на кону стоит их общее счастьес Нихан.



Продолжайте знакомиться с подробностями сериала Kara Sevda. Смотрите в хорошем качестве 29 эпизод телепроекта«Черная любовь» на онлайн-сервисе Wink и наслаждайтесь остросюжетной мелодрамой прямо сейчас!

