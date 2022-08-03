Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 63 смотреть онлайн бесплатно

Черная любовь. Сезон 1. Серия 63
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама16+

Кемаль становится основным подозреваемым в убийстве Асу. Смотреть бесплатно 28 серию 2 сезона телесериала«Черная любовь»можно на онлайн-сервисе Wink, где уже доступны все выпускисериала в высоком разрешении!

Эмир больше не ведет активной войны с Кемалем, являющимся основным подозреваемым в причастности к убийству Асу. Тем не менее, он хочет, чтобы тот сам сознался в смерти девушки. Нихан не сомневается, что в этой темной истории Эмир имеет не последнее значение, и делает все, чтобы обойти его любыми способами.

Не упускайте очередного сюжетного поворота многосерийной драмы «Черная любовь». На онлайн-сервисе Wink 63эпизод сериала«Черная любовь» можно смотреть в хорошем качествеи с особым удобством — просто зайдите на сайт через браузер или используйте приложение для смартфона!

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

