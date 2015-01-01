Черная любовь. Сезон 1. Серия 20
Wink
Сериалы
Черная любовь
1-й сезон
20-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрамы16+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Связь ночи убийства Карен и Тарыка становится для Кемаля новым открытием. 20 серию 1 сезона сериала«Черная любовь» можно смотреть в хорошем качествена онлайн-сервис Wink абсолютно бесплатно прям сейчас!

Как сильно не скучали бы Кемаль и Нихан друг по другу, отношения между ними находятся не в самой хорошей стадии. К удивлению Кемаля, за дверью, в которую он звонит, оказывается Тарык. После этого сразу же следует целая серия вопросов главного героя, от ответов на которые собеседник пытается уйти. Связывая Тарыка с ночью убийства Карен, Кемаль приходит к ошеломляющему выводу.

Узнайте все подробности очередной серии «Kara Sevda» на онлайн-сервисе Wink.Смотрите 20 эпизод «Черной любви» бесплатнои в высоком качестве!

Сериал Черная любовь 1 сезон 20 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Турция
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная любовь»