Биография

Барыш Алпайкут – актер театра и кино, родился 20 июля 1987 года. Фильмография насчитывает 5 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность артисту принесло участие в многосерийных мелодрамах «Прилив», «Курт Сеит и Александра», «Черная любовь». Барыш Алпайкут окончил актерский факультет университета в Стамбуле. Первым фильмом Барыша Алпайкута стала многосерийная кинолента «Kirli Beyaz». Актеру досталась эпизодическая роль, однако талант молодого человека заметили другие режиссеры, вскоре он получил и другие предложения. В 2011 году он снялся в сериале «В одно время Османлы». В 2013 году участвовал в съемках комедийной мелодрамы «Прилив», которая принесла актеру известность не только на родине, но и за рубежом. Одну из ролей Барыш Алпайкут исполнил в исторической мелодраме «Курт Сеит и Александра». Кинокартина повествует об истории любви офицера Царской армии и девушки из аристократического рода. Действия разворачиваются на фоне исторических событий, предшествующих революции. Признание поклонников на родине и за рубежом актеру принесла роль в рейтинговом сериале «Черная любовь». Количество подписчиков в социальной сети Instagram, а их более 150 тысяч, подтверждает популярность актера. Барыш Алпайкут делится в своем аккаунте фотографиями со съемок и отдыха.