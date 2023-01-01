Биография

Экин Пандир — режиссер, ассистент режиссера, актер. Фильмография насчитывает четыре полнометражные кинокартины и сериала. Наиболее успешным проектом стала многосерийная мелодрама «Черная любовь», которая транслировалась не только в Турции, но и за рубежом. В 2011 году Экин Пандир исполнил небольшую роль в популярном сериале «Великолепный век», после чего стал работать режиссером. Режиссерским дебютом кинодеятеля стала многосерийная драма «Кузей Гюней» о двух братьях с противоположными характерами и судьбами. Вторым фильмом, в котором Экин Пандир работал вместе с основным режиссером картины Хилаль Сарал, стала многосерийная мелодрама «Черная любовь». Кинокартина раскрывает историю любви совершенно разных Нихан и Кемаля. Картина имела огромный успех в Турции и за ее пределами. В 2019 году Экин Пандир работал над многосерийной драмой «Дети сестер». Сериал рассказывает о судьбе двух сестер, которые когда-то были влюблены в одного мужчину.