Асу становится игрушкой в руках Кемаля, использующего ее для осуществления мести. Смотреть 14 серию 2 сезона мелодрамы «Черная любовь» в хорошем качестве на онлайн-сервисе Wink — лучший способ насладиться непредсказуемым сюжетом известного турецкого телепроекта!



Теперь Асу обручена с Кемалем, но мужчина совсем не испытывает к ней любви, а всей этой историей руководит только чувство мести. Полное право распоряжения акциями Асу, дает герою доступ к корпорации Козджуоглу. Кемаль получает массу прямых угроз, в частности от Галипа, пребывающего в безудержной ярости. Нихан продолжает испытывать тревогу за жизнь Кемаля.



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