Черная любовь. Сезон 1. Серия 49
Wink
Сериалы
Черная любовь
1-й сезон
49-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама18+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 49 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Асу становится игрушкой в руках Кемаля, использующего ее для осуществления мести. Смотреть 14 серию 2 сезона мелодрамы «Черная любовь» в хорошем качестве на онлайн-сервисе Wink — лучший способ насладиться непредсказуемым сюжетом известного турецкого телепроекта!

Теперь Асу обручена с Кемалем, но мужчина совсем не испытывает к ней любви, а всей этой историей руководит только чувство мести. Полное право распоряжения акциями Асу, дает герою доступ к корпорации Козджуоглу. Кемаль получает массу прямых угроз, в частности от Галипа, пребывающего в безудержной ярости. Нихан продолжает испытывать тревогу за жизнь Кемаля.

Какие правила теперь будет диктовать Кемаль, и что он предпримет, находясь в новом положении? Не упустите возможность ознакомиться с продолжением сериала Kara Sevda на Wink — смотрите бесплатно 49 эпизод «Черной любви» в максимально доступном разрешении!

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная любовь»