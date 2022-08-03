Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 62 смотреть онлайн бесплатно

В комнате Асу обнаружены ужасные следы, свидетельствующие об ее убийстве. Смотреть 27 серию 2 сезона сериала«Черная любовь» можно онлайнв высоком разрешении и абсолютно бесплатно только на Wink!



Полиция подключается к расследованию преступления — похоже, Асу мертва, ведь в ее комнате были найдены следы убийства. У комиссара Мерджана есть множество вопросов к Кемалю и Нихан. Герои понимают, что на этом его допросы не окончатся. Ситуацию усугубляет то, что Кемаль был последним из тех, кто виделся с Асу перед этим шокирующим инцидентом.



