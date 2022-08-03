Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 62 смотреть онлайн бесплатно

Черная любовь. Сезон 1. Серия 62
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама16+

В комнате Асу обнаружены ужасные следы, свидетельствующие об ее убийстве.

Полиция подключается к расследованию преступления — похоже, Асу мертва, ведь в ее комнате были найдены следы убийства. У комиссара Мерджана есть множество вопросов к Кемалю и Нихан. Герои понимают, что на этом его допросы не окончатся. Ситуацию усугубляет то, что Кемаль был последним из тех, кто виделся с Асу перед этим шокирующим инцидентом.

Спешите узнать новые подробности теленовеллы «Черная любовь».

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

