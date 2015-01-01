Черная любовь. Сезон 1. Серия 18
Wink
Сериалы
Черная любовь
1-й сезон
18-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрамы16+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Полученная Кемалем запись служит причиной начала его холодной войны с Эмиром. Чтобы узнать продолжение, вы можете смотреть 18 серию 1 сезона«Черной любви» абсолютнобесплатнона онлайн-сервисе Wink!

Между Кемалем и Эмиром вспыхивает новое противостояние после появления злополучной записи. Эмиру становится известно о поисках Кемаля и Нихан, а также об их совместном выяснении обстоятельств той ночи. Он решительно отвозит героиню в загородный дом. Попытка самоубийства Озана повышает шансы на победу Зейнеп над семейством Сезин.

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Информация

Страна
Турция
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная любовь»