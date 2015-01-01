Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн бесплатно

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Полученная Кемалем запись служит причиной начала его холодной войны с Эмиром. Чтобы узнать продолжение, вы можете смотреть 18 серию 1 сезона«Черной любви» абсолютнобесплатнона онлайн-сервисе Wink!



Между Кемалем и Эмиром вспыхивает новое противостояние после появления злополучной записи. Эмиру становится известно о поисках Кемаля и Нихан, а также об их совместном выяснении обстоятельств той �ночи. Он решительно отвозит героиню в загородный дом. Попытка самоубийства Озана повышает шансы на победу Зейнеп над семейством Сезин.



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