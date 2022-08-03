Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Черная любовь. Сезон 1. Серия 15
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама16+

Кемаль вселяет надежду в Нихан. События продолжают складываются благоприятным образом, хоть еще и предстоит выяснить, что же все-таки произошло той ночью. Смотрите 15 серию 1 сезона сериала«Черная любовь» абсолютно бесплатно на онлайн-сервисе Wink!

Нихан понимает, что если труп не найден, значит и убийцы не существует. Теперь важно понять, что вообще происходило в ту ночь. Вместе с Кемалем ей предстоит найти Карен, хоть и непонятно, где искать зацепки и с чего начинать поиски. Любовные приключения с Эмиром делают Зейнеп совершенно разбитой и непредсказуемой.

Насладитесь очередным эпизодом любимого сериала — смотрите 15 серию фильма«Слепая любовь» в хорошем качестве на онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

