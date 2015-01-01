Черная любовь. Сезон 1. Серия 57
Wink
Сериалы
Черная любовь
1-й сезон
57-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрамы16+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 57 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

До Эмира доходит информация о положении Зейнеп, которую похищают его люди. Смотрите в хорошем качестве 22 серию 2 сезона «Черной любви» только на онлайн-сервисена Wink!

Эмиру становится известно о беременности Зейнеп, но ее успевают украсть. Зейнеп попадает в заброшенный дом, где ее оставляют люди Эмира с кляпом во рту. Эмир меняет свой план и в очередной раз скрывает от Кемаля истинного виновника смерти Озана.

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Информация

Страна
Турция
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная любовь»