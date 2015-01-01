Черная любовь. Сезон 1. Серия 72
Wink
Сериалы
Черная любовь
1-й сезон
72-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрамы16+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 72 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Для Кемаля и Нихан наступил момент воссоединения после свадьбы; они, наконец, наслаждаются тем, что являются семьей. Кемаль испытывает удовольствие от отцовства, в то время как Нихан находится на седьмом небе от счастья от воссоединения с Кемалем.

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Информация

Страна
Турция
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная любовь»