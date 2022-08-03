Черная любовь. Сезон 1. Серия 55
Wink
Сериалы
Черная любовь
1-й сезон
55-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама18+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 55 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Кемаля выпускают из-под стражи, ведь доказательства его причастности к исчезновению Дениз не были обнаружены. Смотреть «Черная любовь» 2 сезон 20 серию онлайн на Wink — самый комфортный способ насладиться остросюжетной детективной мелодрамой.

Кемаль выходит из тюрьмы, так как у следствия нет доказательств того, что он мог похитить Дениз. Нихан удается собрать свою волю в кулак и дать Эмиру отпор. Но мужчина находится на грани безумия, активно занимаясь поисками Дениз и подозревая в ее исчезновении всех окружающих.

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Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная любовь»