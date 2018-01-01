Биография

Неше Байкент – актриса театра и кино, родилась 2 июня 1975 года. Фильмография насчитывает 5 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актрисе принесла роль в многосерийной мелодраме «Черная любовь». Первым фильмом Неше Байкент стала музыкальная комедия «Сага об Али Кешанлы» (1988). Будущая актриса снялась в кинокартине, когда ей исполнилось 13 лет. Несмотря на наличие актерского опыта, после окончания школы решила получить другую специальность и поступила в консерваторию в Анкаре. Лишь в 2001 году Неше Байкент снова появилась на экранах, актриса снялась в трагикомедии «Водопад». После очередного длительного перерыва в кинокарьере в 2014 году участвовала в съемках исторической мелодрамы «Курт Сеит и Александра» об истории любви офицера Царской армии и представительницы аристократического рода в преддверии Октябрьской революции. Известность принесла Неше Байкент роль в рейтинговом сериале «Черная любовь» (2015-2017). Спустя год актриса участвовала в многосерийной мелодраме «Соколиный холм». В 2019 году на экраны вышел еще один сериал с участием актрисы «Любовь напоказ». Неше Байкент ведет аккаунт в популярной социальной сети Instagram, в котором делится снимками семьи, дочери и сына.