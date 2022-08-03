Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Черная любовь. Сезон 1. Серия 11
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама16+

Ситуация вынуждает Нихан и Кемаля столкнуться лицом к лицу в том самом месте, где 5 лет назад изменились их судьбы. Смотрите 11 серию 1 сезона сериала «Черная любовь»уже сегодня на онлайн-сервисе Wink!

Кемаль и Нихан встречаются в доме, имеющем огромное значение в судьбе героев. Чтобы понять правду, Кемаль задает вопросы, на которые его собеседнице придется ответить. Паре предстоит провести несколько сложных часов вместе.

Узнайте, о чем будут говорить главные герои и к чему это приведет — смотрите 11 эпизод сериала «Черная любовь»на сервисе Wink онлайн и в хорошем качестве!

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

