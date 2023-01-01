Биография

Рюзгар Аксой – актер театра, кино и дубляжа, радиоведущий, родился 1 января 1981 года. Фильмография актера насчитывает 10 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в многосерийной мелодраме «Черная любовь», боевике «Лицом к лицу» и комедии «Огромная ложь». Рюзгар Аксой родился в Стамбуле. В юности мечтал стать радиоведущим и исполнил свою мечту. Однако вскоре сменил профессию на актерскую, добившись признания в сценическом искусстве. В 2013 году он получил награду Afife Theatre Awards в номинации «Самый успешный актер второго плана в музыкальных или комедийных фильмах». Сниматься в кино начал с 2008 года. Первым фильмом Рюзгара Аксой стал многосерийный криминальный боевик «Аданали». В 2013 году снялся еще в одном криминальном сериале «Галип Дервиш». Известность принесла Рюзгару Аксой роль в многосерийной мелодраме «Черная любовь». Актер сыграл брата одного из главных героев. В 2017 году на экраны вышел многосерийный боевик «Лицом к лицу». В 2018 году актер снялся в комедии «Огромная ложь». В том же году был задействован в полнометражной киноленте «Бесстрашные». В 2020 году поклонники смогли увидеть актера в сериале «Рамо».