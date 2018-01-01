Биография

Зейно Эраджар – актриса театра, кино и дубляжа, родилась 5 декабря 1970 года. Фильмография насчитывает более 10 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актрисе принесли роли в многосерийных мелодрамах «Бесценное время» и «Черная любовь». В школьные годы будущая актриса посещала театральную студию. Педагоги отметили наличие таланта и рекомендовали поступать в театральный вуз. Зейно Эраджар получила актерское образование в университете в Стамбуле. Превосходные вокальные данные позволили ей реализоваться не только в кадре, но и в дубляже: актриса озвучивала иностранные фильмы. Первым фильмом Зейно Эраджар стала многосерийная комедия «Kaygısızlar» (1998). Затем актриса участвовала в съемках сериала «Tatli Kaçiklar». В 2005 году на экраны вышла многосерийная драма «Пятое измерение». Известность принесла Зейно Эраджар роль в мелодраме «Бесценное время». Актриса создала на экране убедительный образ отрицательного персонажа. В 2014 году приняла участие в сериале «Отныне называй меня Хиджран». Настоящим успехом стала рейтинговая кинолента «Черная любовь» (2015-2017). В 2019 году на экраны вышла многосерийная драма «Меня зовут Мелек» с участием актрисы.