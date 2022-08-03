Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 48 смотреть онлайн бесплатно

Черная любовь. Сезон 1. Серия 48
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама16+

Кемаль рассказывает Нихан об Асу и ее родственных связях сЭмиром. Телесериал«Черная любовь» 1 сезон 48 серию можно смотреть в хорошем качестветолько на официальном онлайн-сервисе Wink!

Некоторые тайны в расследовании Кемаля и Нихан раскрываются — становится известно, что у Эмира есть сестра, хорошо знакомая героям. Кемаль спешит в офис, чтобы встретиться с представителем банка. Там его ждут не очень приятные новости о состоянии фирмы, а также необходимости срочного погашения задолженности.

Смогут ли герои теленовеллы «Бесконечная любовь» обрести свое счастье? Не упустите случай узнать это на онлайн-сервисе Wink, где уже сегоднясмотреть «Черную любовь» 48 эпизодможно бесплатно и максимально комфортно!

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

