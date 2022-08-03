Черная любовь. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Черная любовь
1-й сезон
3-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама18+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Загадочная трагедия с участием Озана нарушает планы возлюбленных. Как повлияют на героев события этой ночи? Узнайте, посмотрев сериал «Черная любовь» на нашем онлайн-сервисе.

Следить за развитием отношений Кемаля и Нихан проще всего на онлайн-сервисе Wink, где смотреть 3 эпизод «Бесконечной любви» можно абсолютно бесплатно и в хорошем качестве!"

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная любовь»