Главные герои находят способ обсудить свой секрет с Карен. Узнайте, какая помощь ждет Нихан и Кемаля — смотрите 1 сезон 16 серию «Черной любви» на онлайн-сервисе Wink!



Нихан и Кемаль выходят на связь с Карен, чтобы поговорить насчет той самой ночи. Именно девушка становится единственным человеком, готовым пойти героям навстречу. Полученные ответы убеждают Кемаля и Нихан в правоте своего поиска, но в скором времени Эмир доберется до Карен и серьезно усложнит ситуацию.



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