Черная любовь. Сезон 1. Серия 16
Wink
Сериалы
Черная любовь
1-й сезон
16-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама18+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Главные герои находят способ обсудить свой секрет с Карен. Узнайте, какая помощь ждет Нихан и Кемаля — смотрите 1 сезон 16 серию «Черной любви» на онлайн-сервисе Wink!

Нихан и Кемаль выходят на связь с Карен, чтобы поговорить насчет той самой ночи. Именно девушка становится единственным человеком, готовым пойти героям навстречу. Полученные ответы убеждают Кемаля и Нихан в правоте своего поиска, но в скором времени Эмир доберется до Карен и серьезно усложнит ситуацию.

16 эпизод «Kara Sevda» смотреть в хорошем качестве на онлайн-сервисе Wink — лучшая возможность оставаться в курсе событий невероятной истории героев романтического сериала.

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная любовь»