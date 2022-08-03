Черная любовь. Сезон 1. Серия 23
Wink
Сериалы
Черная любовь
1-й сезон
23-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама16+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Кемаль начинает искать брата Эмира, а Нихан самостоятельно участвует в расследовании той ночи. Не забывайте, что 23 серию 1 сезона сериала«Черная любовь» можносмотреть в хорошем качестве на нашем онлайн-сервисе Wink!

Эмира потрясли слова Кемаля. Теперь и для него самого пришло время встретиться со своим прошлым лицом к лицу. Первым кандидатом на роль своего брата Эмир считает Туфана. Кемаль тоже начинает поиски, пока Нихан пытается втайне от него достать необходимую запись, упоминавшуюся в разговоре с Танером.

Не пропускайте выпуски турецкого сериала «Слепая любовь».Смотрите 23 эпизод «Черной любви» бесплатно и будьте в курсе других эксклюзивных премьер, которые ждут вас на онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная любовь»