Биография

Орхан Гюнер – актер театра и кино, драматург, режиссер театральных постановок, писатель, переводчик, родился 17 августа 1954 года. Фильмография насчитывает более полусотни полнометражных кинокартин и сериалов. Широкую известность актеру принесли роли в многосерийных фильмах «Галип Дервиш» и «Черная любовь». Орхан Гюнер родился в Анкаре. С 1980-х актер работал в качестве режиссера театральных постановок в Берлине. В качестве драматурга совместно с Тристаном Бергером и Хюрдемом Гюрелем участвовал в создании пьесы «Эта немецкая ночь из 1001 ночи». Премьера спектакля состоялась в Мюнхене в 1989 году. В кино начал сниматься еще в 1970-х. Первым фильмом Орхана Гюнера стал немецкий многосерийный криминальный триллер «Место преступления». В 1996 году снялся в рейтинговом сериале «Спецотряд «Кобра». В 2000 году участвовал в съемках боевика «Случайный шпион» с Джеки Чаном в главной роли. Одну из ролей Орхан Гюнер исполнил в полнометражной драме «Головой о стену» (2004). Кинокартина получила два приза Берлинского кинофестиваля, премию Гойя и приз Европейской киноакадемии. В 2013 году актер снялся в турецком криминальном сериале «Галип Дервиш». В 2015 году на экраны вышла многосерийная мелодрама «Черная любовь» с участием актера.