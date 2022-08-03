Черная любовь. Сезон 1. Серия 17
Черная любовь
1-й сезон
17-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама16+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

В очередном эпизоде остросюжетного драматического сериала выясняется, что Зейнеп и Озан женятся. Это становится настоящей «бомбой» в доме Нихан. Знакомьтесь с продолжением фильма — смотрите 17 серию 1 сезона сериала «Черная любовь» в хорошем качествена онлайн-сервисе Wink!

Известие о предстоящей свадьбе Зейнеп и Озана становится шокирующим событием. Чтобы получить возможность быть вместе, Нихан и Кемалю предстоит преодолеть немало сложностей, ведь свадьба сестры и брата вносит свои коррективы и в их историю. Неискренность этогобрака очевидна для всех, ведь достаточно вспомнить о прошлом Зейнеп и Эмира.

Смотрите 17 эпизод сериала«Слепая любовь» абсолютно бесплатнона онлайн-сервисе Wink и узнайте еще больше удивительных подробностей из жизни героев захватывающего турецкого сериала.

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

