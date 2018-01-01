Хазал Филиз Кючюккёсе

Биография

Хазал Филиз Кючюккесе — актриса, модель. Родилась 9 февраля 1988 года. Фильмография насчитывает 10 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актрисе принесли роли в многосерийных фильмах «Морская звезда» и «Черная любовь». В школьные годы будущая актриса вместе со своей сестрой-близнецом Дениз Кючюккесе занималась в театральной студии, увлекалась баскетболом и даже подумывала связать свою жизнь со спортивной карьерой, однако получила травму колена. Школу закончила с высоким баллом и поступила в университет на отделение искусств, но после третьего курса перевелась на химический факультет Университета Анкары. Реализоваться в карьере актрисе помог случай: ее фотографии увидел телепродюсер и пригласил в кино. Первым фильмом Хазал Филиз Кючюккесе стала многосерийная драма «Морская звезда» 2009 года. В 2014 году снялась в сериале «Грешник». Широкую известность и признание принесла Хазал Филиз Кючюккесе роль в многосерийной мелодраме «Черная любовь». За эту работу актриса была удостоена самой престижной турецкой премии «Золотая бабочка». В 2017 году на экран вышел сериал «Сон» с участием актрисы, а в 2019 году — полнометражный исторический боевик «Завоеватель».