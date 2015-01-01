Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Озан узнает, что слухи о насыщенной личной жизни Эмира правдивы и устраивает громкий скандал. Дружба Зейнеб и Нихан переживает нелегкие времена, но Нихан все равно решает помочь подруге.



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