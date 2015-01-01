Черная любовь. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Черная любовь
1-й сезон
8-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрамы16+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Озан узнает, что слухи о насыщенной личной жизни Эмира правдивы и устраивает громкий скандал. Дружба Зейнеб и Нихан переживает нелегкие времена, но Нихан все равно решает помочь подруге.

Смотрите8 эпизод остросюжетного сериала «Черная любовь» на Wink. Весь сезон оригинального турецкого сериала «Kara Sevda» онлайн и в хорошем качестве можно посмотреть на нашем онлайн-сервисе.

Сериал Черная любовь 1 сезон 8 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Турция
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная любовь»