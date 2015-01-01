Черная любовь. Сезон 1. Серия 27
Wink
Сериалы
Черная любовь
1-й сезон
27-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрамы16+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Пропажа Нихан сводит Эмира с ума, ведь он осознает, что героиня сбежала с Кемалем.Смотрите бесплатно 27 серию 1 сезона сериала «Черная любовь» на онлайн-сервисе Wink без рекламы и продолжайте наслаждаться невероятным захватывающим сериалом!

Кемаль и Нихан начинают новую совместную жизнь. Эмир не может этого принять и не планирует оставлять пару в покое. Семьи пытаются разобраться с ситуацией, а Асу потрясает факт побега Кемаля. Тревога не отступает и от самих героев, но Кемаль всеми силами старается, чтобы его любимая чувствовала себя комфортно и ни о чем не переживала.

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Информация

Страна
Турция
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная любовь»