Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 44 смотреть онлайн бесплатно

Черная любовь. Сезон 1. Серия 44
Черная любовь
1-й сезон
44-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама16+

Нихан и Кемаль обнаруживают весомую улику по делуоб убийстве Озана. Возможно, детективы упустили ее, но скорее всего это было сделано намерено.

Пара главных героев в очередной раз убеждаются в том, что Озана убили. Кемаль и Нихан обнаруживают новую улику, подвергающую сомнению честность проведенного профессиональными детективами расследования. Нихан не нравится отношение Кемаля к Эмиру — его безудержная ярость и желание уничтожить своего давнего оппонента может выйти из под контроля.

Открывайте для себя новые моменты с любимыми героями на Wink. Смотрите многосерийную мелодраму«Черная любовь»44 эпизод прямо сейчас в самой лучшей озвучке!

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

