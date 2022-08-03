Черная любовь. Сезон 1. Серия 73
Wink
Сериалы
Черная любовь
1-й сезон
73-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама18+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 73 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Эмир похищает Дениз и Зейнеп, что вводит в шок Кемаля и Нихан. Все, что осталось от той ночи, это письмо Эмира, в котором говорится, что он не намерен сдаваться.

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная любовь»