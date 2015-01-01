Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн бесплатно

Черная любовь. Сезон 1. Серия 32
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама16+

Кемаль отправляется в полицейский участок, чтобы сообщить о преступлении, свидетелем которого он стал. Не терпится узнать, что будет дальше? Тогда смотрите 32 серию 1 сезона сериала«Черная любовь» на онлайн-сервисе Wink.

Кемаль сообщает полиции об убийстве, произошедшем у него на глазах. В это же время Эмир пытается решить два важных вопроса: кем является его брат и чем занимались Нихан и Кемаль в одном и том же месте. Нихан пытается объясниться перед Эмиром в том, что Кемаль присутствовал рядом вовсе не из-за нее, и их договор не нарушен.

Продолжайте наслаждаться теленовеллой «Kara Sevda» на онлайн-сервисе Wink — смотрите бесплатно 32 эпизод «Черной любви»без телерекламы и узнайте еще больше подробностей увлекательной романтической истории!

Турция
Мелодрама
Full HD
42 мин / 00:42

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

