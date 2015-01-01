Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Заключив вынужденный брак с Эмиром, Нихан потребовала, чтобы тот жил как хочет, но не давал окружающим поводов для спелетен. Впрочем, Эмир не планирует отказываться от своего образа жизни. Тем временем Кемаль возвращается в город.



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