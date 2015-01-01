Черная любовь. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Черная любовь
1-й сезон
4-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрамы16+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Заключив вынужденный брак с Эмиром, Нихан потребовала, чтобы тот жил как хочет, но не давал окружающим поводов для спелетен. Впрочем, Эмир не планирует отказываться от своего образа жизни. Тем временем Кемаль возвращается в город.

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Информация

Страна
Турция
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная любовь»