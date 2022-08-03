Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 41 смотреть онлайн бесплатно

Черная любовь. Сезон 1. Серия 41
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама16+

Кемалю поступает тайный звонок, в котором ему раскрывают новые подробности самоубийства Озана. Пользуйтесь онлайн-сервисом Wink — смотрите 6 серию 2 сезона сериала«Черная любовь» совершенно бесплатно!

До Кемаля доходит информация о том, что самоубийство Озана — фейк, и на самом деле его убили. Теперь герою предстоит донести этот секрет до Нихан, но первой на его пути окажется Зейнеп. У Эмира даже нет подозрений в том, что Кемаль уже нашел записи. Галип готовит разоблачение Нихан, что может навсегда закрыть ей дорогу в совет директоров.

Смотрите 41 эпизод детективной мелодрамы«Kara Sevda»на Wink, раскройте еще больше секретов и узнайте, чемвочередной разобернетсяромантическая эпопея Кемаля и Нихан.

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

