Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 37 смотреть онлайн бесплатно

Черная любовь. Сезон 1. Серия 37
2015, Kara Sevda
Мелодрама16+

В новом эпизоде Кемаля и Нихан ожидает не только долгожданная встреча, но и месть за все причиненные главному герою обиды. Насладитесь захватывающей мелодрамой —смотрите 2 серию2 сезона «Черной любви»в хорошем качестветолько на Wink!

Сразу же после своего освобождения из тюрьмы Кемаль спешит увидеться с Нихан. Герой понимает, что он не оставит все как есть и будет мстить за причиненные ему невзгоды. Кемаль до сих пор не в курсе об одной важной правде, способной повлиять на всю его жизнь — своей дочери Дениз.

Окунитесь с головой в турецкие страсти теленовеллы «Бесконечная любовь» — смотрите бесплатно 37 эпизод «Черной любви»на онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

