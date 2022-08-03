Черная любовь. Сезон 1. Серия 19
Wink
Сериалы
Черная любовь
1-й сезон
19-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама18+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Смерть Карен сильно повлияла на дальнейшую судьбу Нихан и Кемаля, оказавшихся в тупике своих поисков. Чтобы узнать продолжение, смотрите «Черную любовь» 1 сезон 19 серию бесплатно на онлайн-сервисе Wink!

Трагическая потеря Карен — единственного человека, способного оказать помощь героям в раскрытии тайны той ночи, — серьезно подкосила дух героев. Исходя из известного факта, что муж Карен берет на себя всю вину, ясно только одно — к убийству наверняка причастен Эмир.

Хватит ли смелости у Нихан и Кемаля продолжить свои поиски? Узнайте это на онлайн-сервисе Wink, где смотреть 19 эпизод «Черной любви» всегда можно абсолютно бесплатно и в хорошем качестве!

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная любовь»