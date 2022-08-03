Смерть Карен сильно повлияла на дальнейшую судьбу Нихан и Кемаля, оказавшихся в тупике своих поисков. Чтобы узнать продолжение, смотрите «Черную любовь» 1 сезон 19 серию бесплатно на онлайн-сервисе Wink!



Трагическая потеря Карен — единственного человека, способного оказать помощь героям в раскрытии тайны той ночи, — серьезно подкосила дух героев. Исходя из известного факта, что муж Карен берет на себя всю вину, ясно только одно — к убийству наверняка причастен Эмир.



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