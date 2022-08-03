Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 60 смотреть онлайн бесплатно

Черная любовь. Сезон 1. Серия 60
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама16+

В очередном выпуске телесериала Нихан принимает важные решения, влияющие на ее совместное будущее с Кемалем, а также на конфликтную ситуацию с Тарыком. Смотрите в хорошем качестве 25 серию 2 сезона сериала«Черная любовь»только на лучшем онлайн-сервисе Wink!

У Кемаля появляются новые проблемы, связанные с ранением Зейнеп. Тарык пытается выяснить информацию о стрелявшем в Зейнеп, но Кемаль не помогает ему в этом вопросе, поэтому он вынужден продолжать искать ответы. Тяжелые испытания для любви Нихан и Кемаля снова наступают.

Следите за сюжетом популярной турецкой теленовеллы вместе с онлайн-сервисом Wink. Смотрите 60 эпизод телесериалаKara Sevda абсолютно бесплатно!

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

