Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 51 смотреть онлайн бесплатно

Черная любовь. Сезон 1. Серия 51
Черная любовь
1-й сезон
51-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама16+

Эмир обещает отобрать уНихан дочь, если она раскроет свою тайну. Подозрения Кемаля подкрепляются новой информацией.Оставайтесь на Wink и смотрите в хорошем качестве 16 серию 2 сезона сериала «Черная любовь»!

Нихан вынуждена продолжать хранить свой секрет, иначе она рискует потерять дочь. Кемаль изучает фотографии с Дениз, все больше подозревая, что она является его дочерью. Внезапно герои встречаются, и все старые раны Нихан начинают проявлять себя. Самым эффективным лекарством для Кемаля и Нихан может стать только любовь.

Смотрите бесплатно 51 эпизод сериала «Черная любовь»на онлайн-сервисе Wink и продолжите знакомство с трогательной и увлекательной теленовеллой из Турции.

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

