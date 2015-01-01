Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн бесплатно

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Заключительный эпизод первого сезона драматической теленовеллы — время помолвки Кемаля, странного поведения Нихан и сближения двух закоренелых врагов. Смотрите35 серию 1 сезона сериала «Черная любовь» в хорошем качестветолько на онлайн-сервисе Wink!



Нихан теряет сознание прямо на помолвке Кемаля. Героиня подозревает, что этот инцидент является не просто волнением, а симптомом ее беременнос�ти. Если это действительно так, предстоящее рождение малыша станет не самой приятной новостью для Эмира. Похоже, планы Эмира по поводу ареста Озана полностью реализованы.



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