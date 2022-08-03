Кемаль и Нихан снова опьянены своей любовью, но их счастье становится только временной передышкой перед очередными трудностями. Смотрите онлайн 21 серию 1 сезона сериала «Черная любовь» и оставайтесь в курсе событий оригинального телепроекта.



Воссоединение Нихан и Кемаля снова приближает их очередное расставание. Девушка возвращается домой, что принесет ей новые заботы. В этот же момент Эмир распоряжается на счет Танера. Зейнеп начинает детально интересоваться личной жизнью и отношениями Нихан.



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