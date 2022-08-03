Черная любовь. Сезон 1. Серия 21
Wink
Сериалы
Черная любовь
1-й сезон
21-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама18+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Кемаль и Нихан снова опьянены своей любовью, но их счастье становится только временной передышкой перед очередными трудностями. Смотрите онлайн 21 серию 1 сезона сериала «Черная любовь» и оставайтесь в курсе событий оригинального телепроекта.

Воссоединение Нихан и Кемаля снова приближает их очередное расставание. Девушка возвращается домой, что принесет ей новые заботы. В этот же момент Эмир распоряжается на счет Танера. Зейнеп начинает детально интересоваться личной жизнью и отношениями Нихан.

Продолжайте следить за сюжетной линией в очередном выпуске сериала на онлайн-сервисе Wink. Смотрите 21 эпизод «Черной любви» в хорошем качестве и не пропускайте другие эксклюзивные зарубежные премьеры!

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная любовь»