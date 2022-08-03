Черная любовь. Сезон 1. Серия 46
Wink
Сериалы
Черная любовь
1-й сезон
46-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама18+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 46 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Нихан запирают в морозильной камере, где она начинает терять сознание. Смотреть 11 серию 2 сезона «Черной любви» можно в максимальном разрешении и без ТВ-рекламы только на Wink!

Нихан угодила в ловушку — оказавшись закрытой в морозильной камере, героиня не сможет продержаться слишком долго. Мысленно Нихан уже прощается со своей жизнью и понимает, что больше никогда не увидит Кемаля. Сможет ли хоть кто-то услышать зов Нихан и вызволить ее на свободу?

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Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная любовь»