Биография

Каан Урганджиоглу — актер. Родился в турецком городе Измир в 1981 году. Будущий артист учился в актерской студии Стеллы Адлер в Нью-Йорке, а также окончил университет Кадир Хас в Стамбуле, где получил степень магистра кино и драмы. Снимается на телевидении и в кино с 2002 года. В 2011 году мужчина принял участие в спектакле «Ара» режиссера Цетина Сарикартала. Каан Урганджиоглу снялся в сериале «Лейла и Меджнун», выигравшем в номинации «Лучший комедийный сериал», фильмах «Последний урок», «Не ищи вдалеке», «Между двумя последовательными».