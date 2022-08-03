Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 56 смотреть онлайн бесплатно
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Сезон 1 Серия 218Бесплатно
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Сезон 1 Серия 223Бесплатно
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Сезон 1 Серия 226Бесплатно
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Сезон 1 Серия 230Бесплатно
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Сезон 1 Серия 231Бесплатно
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Сезон 1 Серия 232Бесплатно
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Сезон 1 Серия 233Бесплатно
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Сезон 1 Серия 234Бесплатно
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Сезон 1 Серия 235Бесплатно
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Сезон 1 Серия 236Бесплатно
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Сезон 1 Серия 237Бесплатно
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Сезон 1 Серия 240Бесплатно
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Черная любовь
Сезон 1 Серия 241Бесплатно
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Черная любовь
Сезон 1 Серия 242Бесплатно
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Черная любовь
Сезон 1 Серия 243Бесплатно
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Черная любовь
Сезон 1 Серия 244Бесплатно
О сериале
Кемаль арестован и не понимает, как такое могло произойти, ведь его план был продуман до мелочей. Смотрите 21 серию 2 сезона «Черной любви» прямо сейчас на Wink и узнайте, как продолжат развиваться события остросюжетной мелодрамы от турецкого режиссера Хиляль Сарал.
Кемаля снова задерживают за похищение дочери, так как по закону отцовство Дениз принадлежит Эмиру. Но сокрушает героя вовсе не этот факт, а то, что Дениз называет папой Эмира. Нихан ищет возможность встретиться с Кемалем, чтобы вновь побыть с возлюбленным и залечить его раны, когда он в этом так нуждается. К тому же ей есть чем поделиться — появляется важная информация по делу об убийстве Озана.
Как в очередной раз будут выкручиваться герои теленовеллы «Черная любовь»? Узнайте это на онлайн-сервисе Wink, где 56 эпизод сериала «Черная любовь» можно смотреть бесплатно в хорошем качестве!
Рейтинг
- Режиссёр
Хилал
Сарал
- ЭПРежиссёр
Экин
Пандир
- Актёр
Бурак
Озчивит
- Актриса
Неслихан
Атагюль
- Актёр
Каан
Урганджиоглу
- Актёр
Кюршат
Алныачык
- Актёр
Орхан
Гюнер
- НБАктриса
Неше
Байкент
- ЗЭАктриса
Зейно
Эраджар
- РААктёр
Рюзгар
Аксой
- БААктёр
Барыш
Алпайкут
- ХФАктриса
Хазал
Филиз Кючюккёсе
- ОЙСценарист
Озлем
Йылмаз
- Продюсер
Керем
Чатай
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ТЫКомпозитор
Тойгар
Ышыклы