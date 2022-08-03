Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 56 смотреть онлайн бесплатно

Кемаль арестован и не понимает, как такое могло произойти, ведь его план был продуман до мелочей. Смотрите 21 серию 2 сезона «Черной любви» прямо сейчас на Wink и узнайте, как продолжат развиваться события остросюжетной мелодрамы от турецкого режиссера Хиляль Сарал.



Кемаля снова задерживают за похищение дочери, так как по закону отцовство Дениз принадлежит Эмиру. Но сокрушает героя вовсе не этот факт, а то, что Дениз называет папой Эмира. Нихан ищет возможность встретиться с Кемалем, чтобы вновь побыть с возлюбленным и залечить его раны, когда он в этом так нуждается. К тому же ей есть чем поделиться — появляется важная информация по делу об убийстве Озана.



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